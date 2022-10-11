Ростислав Вергун: «МБА уже сейчас показывает качественный и командный баскетбол»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с .

«В среду нас ожидает встреча с очень амбициозной и организованной командой. Она, несмотря на раннюю стадию чемпионата, уже показывает очень качественный и командный баскетбол как в защите, так и в нападении.

Мы, в свою очередь, завтра должны быть готовы встретить очень агрессивную защиту и постараться нейтрализовать лидеров соперника, не позволяя им набирать легкие очки и останавливая их быстрое нападение», – заявил Вергун.

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