Ростислав Вергун: «Когда «Минск» набирает только 60 очков, сложно рассчитывать на победу»

Главный тренер посетовал на низкую результативность команды в матче лиги ВТБ против ЦСКА (63:107).

«Поздравляю соперников. Баскетбол – очень простая игра, ничего не поменялось: нужно забрасывать мяч в кольцо. Когда мы можем набрать только 60 очков, очень сложно рассчитывать на победу. Соперник очень здорово использовал свои сильные стороны и заслуженно довел игру до закономерного результата», – заявил Вергун.

стал первой командой, которая преодолела отметку 100 очков за матч в сезоне-2022/23 Лиги ВТБ.

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