Ростислав Вергун: «Минск» провел очень качественную предсезонку»

Теги Минск Единая лига ВТБ Парма-Пари Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун рассказал о готовности команды к первому матчу в новом сезоне Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Во-первых, хотелось бы всех поздравить с началом нового сезона, особенно своих ребят. У нас снова есть возможность соревноваться в очень сильном представительном европейском турнире. С нетерпением ждем стартовой встречи дома. Мы полны желания и энергии порадовать своих болельщиков, будем в полном составе, за исключением Вадима Стубеды, который получил перелом носа на одной из последних тренировок. 

Мы провели очень качественную предсезонку. Это дает основания полагать, что с первой игры мы сможем показывать качественный баскетбол. Последняя игра предсезонки как раз была на турнире в Самаре с «Пармой», обе команды понимали, что первая официальная игра будет друг против друга, и каждый решал свои вопросы, но завтрашний матч – это отдельная история. Приглашаем всех болельщиков поддержать нас и готовы дать первый бой в сезоне-22/23», – сказал Вергун.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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