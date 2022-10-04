Ростислав Вергун: «Минск» провел очень качественную предсезонку»

Главный тренер рассказал о готовности команды к первому матчу в новом сезоне лиги ВТБ против «Пармы».

«Во-первых, хотелось бы всех поздравить с началом нового сезона, особенно своих ребят. У нас снова есть возможность соревноваться в очень сильном представительном европейском турнире. С нетерпением ждем стартовой встречи дома. Мы полны желания и энергии порадовать своих болельщиков, будем в полном составе, за исключением Вадима Стубеды, который получил перелом носа на одной из последних тренировок.

Мы провели очень качественную предсезонку. Это дает основания полагать, что с первой игры мы сможем показывать качественный баскетбол. Последняя игра предсезонки как раз была на турнире в Самаре с «Пармой», обе команды понимали, что первая официальная игра будет друг против друга, и каждый решал свои вопросы, но завтрашний матч – это отдельная история. Приглашаем всех болельщиков поддержать нас и готовы дать первый бой в сезоне-22/23», – сказал Вергун.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?