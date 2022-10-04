Ростислав Вергун: «Минск» не был агрессивным ни в нападении, ни в защите»

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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун разочарован игрой команды в первом матче сезона Единой лиги ВТБ против «Пармы» (48:77).

«Во-первых, извинюсь перед болельщиками. Я уверен, что они ожидали большего, и сегодня была очень классная атмосфера в зале. Что касается нас, я уверен, что мы можем играть лучше. Сложно найти оправдание, когда промазали столько из-под кольца свободных бросков, не были достаточно агрессивными ни в нападении, ни в защите.

Спишем это на волнение и чрезмерное желание молодых ребят проявить себя. Я знаю, что мы можем лучше и у нас не так много времени, чтобы это доказать и готовиться к следующим играм, чтобы проявить себя с лучшей стороны», – сказал Вергун.

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