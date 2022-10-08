Ростислав Вергун – о матче с ЦСКА: «Хотим реабилитироваться в глазах своих болельщиков за игру с «Пармой»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с .

«Комментарий будет короткий. После очень неудачной первой игры сезона дома против «Пармы» хотим реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Основной задачей на игру будет поиск того, как сыграть свой лучший баскетбол, сыграть командно, как в защите так и в нападении», – заявил Вергун.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе