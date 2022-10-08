Ростислав Вергун – о матче с ЦСКА: «Хотим реабилитироваться в глазах своих болельщиков за игру с «Пармой»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Комментарий будет короткий. После очень неудачной первой игры сезона дома против «Пармы» хотим реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
Основной задачей на игру будет поиск того, как сыграть свой лучший баскетбол, сыграть командно, как в защите так и в нападении», – заявил Вергун.
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