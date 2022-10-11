Рамона Шелберн: «Дрэймонд должен вернуться в «Голден Стэйт» до старта сезона»

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн назвала предположительную дату возвращения форварда «Уорриорз» в расположение команды.

Грин на прошлой неделе набросился на одноклубника во время тренировки, видео инцидента попало в сеть. С того момента 4-кратный чемпион НБА не участвует в деятельности команды.

«На данный момент Дрэймонд вместе с семьей. Ожидается, что время его отсутствия в команде не будет долгим. Внесем ясность: нет никаких оснований полагать, что он пропустит хоть какое-то время по ходу регулярного чемпионата.

Дрэймонд, как ожидается, вернется в «Голден Стэйт» до старта сезона, хотя для этого еще должны произойти много разных вещей», – заявила Шелберн.

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