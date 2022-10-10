Стивен Эй Смит: «Дрэймонд Грин понимает, что это его последний сезон в «Уорриорз», и хочет перейти в «Лейкерс»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин с высокой долей вероятности покинет команду после нынешнего сезона.
Грин на прошлой неделе во время тренировки набросился на Джордана Пула и на данный момент не участвует в деятельности команды.
«Эндрю Уиггинс и Джордан Пул являются приоритетом при подписании новых контрактов. Дрэймонд Грин понимает, что это будет его последний сезон в «Голден Стэйт». Теперь он хочет играть за «Лейкерс». Он никому об этом не расскажет, но я-то знаю. Он предпочел бы перейти в «Лейкерс», если ему придется покинуть «Голден Стэйт».
Ему нужен новый контракт. У него есть 25 миллионов долларов в этом сезоне и опция игрока на 24 миллиона долларов в следующем сезоне. «Уорриорз», вероятно, надеются, что он не воспользуется ей. Иначе им придется платить ему сверх того, что они будут платить Пулу и Уиггинсу», – заявил Смит.
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