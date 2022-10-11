Эксперт Энтони Слэйтер: «Уорриорз» подпишут продление контракта с Пулом на следующей неделе»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер ожидает, что «Голден Стэйт» не станет откладывать вопрос на следующий год и продлит контракт с защитником Джорданом Пулом до начала сезона-22/23.

«По всем признакам, момент продления контракта приближается. «Уорриорз» сейчас прозрачны, и вот Стив Керр сказал после последней предсезонной игры: «Джордан не просто так выдал такой перфоманс. Он не просто так смог справиться с этим». Потом добавил: «И он не просто так получит крупное продление контракта». Потом была пауза, после чего он произнес: «Надеюсь».

По моим ожиданиям, продление контракта произойдет на следующей неделе. Может быть, Джордан ждет этого момента, чтобы, наконец, рассказать нам обо всем случившемся», – сказал Слэйтер в подкасте NBA Show.

Считается, что 23-летний защитник претендует на крупное соглашение вплоть до максимального.

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