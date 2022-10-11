Эксперт Энтони Слэйтер: «Уорриорз» подпишут продление контракта с Пулом на следующей неделе»

Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер ожидает, что «Голден Стэйт» не станет откладывать вопрос на следующий год и продлит контракт с защитником до начала сезона-22/23.

«По всем признакам, момент продления контракта приближается. «Уорриорз» сейчас прозрачны, и вот сказал после последней предсезонной игры: «Джордан не просто так выдал такой перфоманс. Он не просто так смог справиться с этим». Потом добавил: «И он не просто так получит крупное продление контракта». Потом была пауза, после чего он произнес: «Надеюсь».

По моим ожиданиям, продление контракта произойдет на следующей неделе. Может быть, Джордан ждет этого момента, чтобы, наконец, рассказать нам обо всем случившемся», – сказал Слэйтер в подкасте NBA Show.

Считается, что 23-летний защитник претендует на крупное соглашение вплоть до максимального.

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