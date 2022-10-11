Стив Керр: «Стеф Карри много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось»

Главный тренер «Голден Стэйт» отдал должное разыгрывающему за его важную роль в урегулировании конфликта в команде.

На прошлой неделе набросился во время тренировки на , видео инцидента попало в сеть. Грин покинул расположение клуба.

«Стеф – связующее звено, он помогает осуществлять коммуникацию. В последние четыре-пять дней он много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось, чтобы люди пришли в себя и успокоились. Стеф наш человек», – заявил Керр.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег