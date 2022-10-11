Стив Керр: «Стеф Карри много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отдал должное разыгрывающему Стефену Карри за его важную роль в урегулировании конфликта в команде.
На прошлой неделе Дрэймонд Грин набросился во время тренировки на Джордана Пула, видео инцидента попало в сеть. Грин покинул расположение клуба.
«Стеф – связующее звено, он помогает осуществлять коммуникацию. В последние четыре-пять дней он много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось, чтобы люди пришли в себя и успокоились. Стеф наш человек», – заявил Керр.
Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег
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