Стив Керр: «Стеф Карри много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отдал должное разыгрывающему Стефену Карри за его важную роль в урегулировании конфликта в команде.

На прошлой неделе Дрэймонд Грин набросился во время тренировки на Джордана Пула, видео инцидента попало в сеть. Грин покинул расположение клуба.

«Стеф – связующее звено, он помогает осуществлять коммуникацию. В последние четыре-пять дней он много работает, чтобы в «Голден Стэйт» все наладилось, чтобы люди пришли в себя и успокоились. Стеф наш человек», – заявил Керр.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег

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