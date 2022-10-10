Дмитрий Матеранский: «Если «Уорриорз» слили видео драки, это означает, что они хотят слить Грина»

Ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский прокомментировал мнение о том, что руководство «Голден Стэйт» намеренно допустило попадание в сеть видео драки, чтобы не давать большой контракт.

«Если «Уорриорз» совершили этот контролируемый слив, что на самом деле звучит логично, это означает, что они хотят слить Грина. То есть они на Грина сейчас повесят ярлык: «Посмотрите, какое он чудовище, он его кулаком ударил. Значит, ему не давать денег».

Если в рамках сезона Грин важен и потенциальное повторение чемпионства без него невозможно, то в долгосрочной перспективе Джордан Пул гораздо интереснее», – заявил Матеранский в эфире «Взял Мяч Live».

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег