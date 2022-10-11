«Бруклин» нанял бывшего генменеджера «Нового Орлеана» и «Детройта» Джеффа Бауэра
Бывший генеральный менеджер «Нового Орлеана» и «Детройта» Джефф Бауэр продолжит карьеру в офисе «Бруклина».
Бауэр получит в «Нетс» скаутскую роль.
Бауэр помимо прочего известен тем, что выбрал на драфте Криса Пола, он также тренировал «Новый Орлеан» в сезоне-09/10.
Последним местом работы Бауэра был «Финикс». Управленец покинул должность старшего вице-президента по баскетбольным операциям «Санз» летом прошлого года.
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