«Бруклин» нанял бывшего генменеджера «Нового Орлеана» и «Детройта» Джеффа Бауэра

Бывший генеральный менеджер «Нового Орлеана» и «Детройта» Джефф Бауэр продолжит карьеру в офисе .

Бауэр получит в «Нетс» скаутскую роль.

Бауэр помимо прочего известен тем, что выбрал на драфте Криса Пола, он также тренировал «Новый Орлеан» в сезоне-09/10.

Последним местом работы Бауэра был «Финикс». Управленец покинул должность старшего вице-президента по баскетбольным операциям «Санз» летом прошлого года.

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