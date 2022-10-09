Кайри Ирвинг: «Мы недостаточно выкладываемся на площадке»

Звездный разыгрывающий назвал главную проблему, которую команде надо исправить в первую очередь.

«Самая очевидна наша проблема, с которой, я думаю, все легко согласятся, заключается в том, что иногда мы недостаточно выкладываемся на площадке.

Вы видели это в матче с «Майами» вчера вечером. Они играли против нас очень жестко, и мы не хотим, чтобы этой стало нашим клеймом или обычным режимом работы», – цитирует Ирвинга репортер New York Post Брайан Льюис.

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