Эрик Споэльстра – о проблемах «Нетс»: «По ходу сезона многие вещи забываются»

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Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает, что «Бруклин» способен преодолеть проблемы, с которыми столкнулся в межсезонье.

Звезды «Нетс» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг всерьез рассматривали варианты продолжения карьеры в других клубах. Форвард призывал уволить главного тренера Стива Нэша и генменеджера Шона Маркса.

«Если говорить в целом, то я не обращаю особого внимания на многие из вещей, которые происходят по ходу межсезонья. После завершения сезона возникает множество различных эмоций, но лето – отличное время для того, чтобы перезагрузиться и начать заново. И в лиге было множество случаев, когда случалось что-то такое, но потом команда снова собиралась вместе, приходило время матчей, начинался сезон и многие вещи просто забывались», – заявил Споэльстра.

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