Джо Харрис испытывает боли, «Нетс» не торопятся с его возвращением

Главный тренер «Бруклина» сообщил, что атакующий защитник команды по-прежнему испытывает болезненные ощущения.

Ветеран пока не выходит на площадку, чтобы избежать рецидива травмы. Ожидается, что он вернется в строй на следующей неделе.

Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операций по восстановлению связки левого голеностопного сустава.

Снайпер провел только 14 матчей на старте регулярного чемпионата, набирая в среднем 11,3 очка и 4,0 подбора.

В середине сентября агент Харриса Марк Бартельстейн заявил, что игрок тренируется без ограничений и готов вернуться на площадку.

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