Джордан Пул следующим летом станет ограниченно свободным агентом, если «Уорриорз» не продлят его контракт до 17 октября

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Согласно правилам продления контрактов новичков, защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул в июле следующего года станет ограниченно свободным агентом, если клуб не продлит его контракт до 17 октября, сообщает журналист The Athletic Тим Каваками.

Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс в подкасте Каваками заявил, что клуб постарается сохранить Дрэймонда Грина, Эндрю Уиггинса и Пула, которые следующем летом могут выйти на рынок свободных агентов.

«Мы знаем ценность этих парней. Пока слишком рано говорить, что произойдет, а что не произойдет. Но наша цель – сохранить этих парней, всех троих, как можно дольше. Но опять же, есть финансовая составляющая», – сказал Майерс.

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