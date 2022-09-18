Джордан Пул следующим летом станет ограниченно свободным агентом, если «Уорриорз» не продлят его контракт до 17 октября

Согласно правилам продления контрактов новичков, защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул в июле следующего года станет ограниченно свободным агентом, если клуб не продлит его контракт до 17 октября, сообщает журналист The Athletic Тим Каваками.

Генеральный менеджер «Уорриорз» в подкасте Каваками заявил, что клуб постарается сохранить , и Пула, которые следующем летом могут выйти на рынок свободных агентов.

«Мы знаем ценность этих парней. Пока слишком рано говорить, что произойдет, а что не произойдет. Но наша цель – сохранить этих парней, всех троих, как можно дольше. Но опять же, есть финансовая составляющая», – сказал Майерс.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение