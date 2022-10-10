Стив Керр – о новом контракте Пула: «Надеюсь, что-нибудь случится»

Главный тренер «Уорриорз» выразил надежду на то, что клубу удастся договориться с защитником о продлении контракта.

«Мы в «Уорриорз» стремимся к тому, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и могли максимально проявлять свои лучшие качества на площадке. В числе прочего мы хотим, чтобы у них все было хорошо с финансовой точки зрения, чтобы они могли позаботиться о своих родных, это только поспособствует тому, чтобы парни успешно себя проявляли.

Мы все рады за Джордана и его достижения, он проявил себя, так что посмотрим, к чему это приведет. Но я безумно рад за него. Всегда болею за ребят, которые много работают, а Пул в этом плане был очень хорош. Это отличная ситуация для него и для нас, так что надеемся, что-нибудь случится», – заявил Керр.

Пул может получить продление контракта до начала сезона. Считается, что 23-летний защитник претендует на крупное соглашение вплоть до максимального.

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