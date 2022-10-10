Стив Керр: «Джордан Пул – крепкий парень, морально и физически»

Главный тренер «Уорриорз» выразил мнение, что 23-летний защитник Джордан Пул справится с непростой ситуацией, в которой оказался в результате конфликта с .

выбран на драфте в конце первого раунда, у него были непростые первые месяцы в лиге, но он добился того, чего добился, сейчас он претендует на крупное продление контракта. Такие вещи не происходят сами по себе. Пул – крепкий парень. Крепкий морально и физически. Что и подтвердил в сегодняшнем матче», – заявил Керр.

В предсезонном матче с «Лейкерс» (121:124) в воскресенье Пул набрал 25 очков и 6 передач.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег