Стив Керр: «Я видел более 20 драк в НБА, это должно оставаться в зале»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал стычку между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом на тренировке команды.
«За 32 года в НБА я видел, наверное, более 20 драк. Это не должно выходить за стены нашего зала. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями», – заявил Керр.
В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.
Позже Грин сообщил, что извинился за свои действия и отметил, что покинет команду на неопределенный срок для разрешение ситуации.
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