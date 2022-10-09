Стив Керр: «Я видел более 20 драк в НБА, это должно оставаться в зале»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал стычку между и на тренировке команды.

«За 32 года в НБА я видел, наверное, более 20 драк. Это не должно выходить за стены нашего зала. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями», – заявил Керр.

В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Позже Грин сообщил, что извинился за свои действия и отметил, что покинет команду на неопределенный срок для разрешение ситуации.

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