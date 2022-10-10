Кевон Луни: «Дрэймонду предстоит потрудиться, чтобы вернуть наше доверие»

Центровой «Голден Стэйт» прокомментировал конфликт в команде, когда форвард напал во время тренировки на защитника .

«Непростая ситуация еще и по той причине, что все это стало достоянием общественности и мы не можем разрешить конфликт внутри организации. Но у нас есть лидеры, которые помогут нам справиться с этим. Мы всегда отвечали на все трудности правильным образом. Это серьезный тест для «Уорриорз», но думаю, мы справимся.

Джордан преодолеет все это, он продолжает делать свою работу. Дрэймонд – ветеран команды, опытный человек. Ему предстоит потрудиться, чтобы вернуть наше доверие, но он нацелен на это», – заявил Луни.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег