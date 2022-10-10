«Уорриорз» рассчитывают, что Клэй Томпсон будет готов к первому матчу сезона

В «Голден Стэйт» рассчитывают, что звездный защитник будет готов сыграть в первом матче сезона-22/23 против .

Томпсон пока не выходил в предсезонных матчах. Действующие чемпионы решили аккуратно подводить перенесшего ранее несколько серьезных травм снайпера к участию в играх.

«Не могу гарантировать на 100 процентов, но все указывает на то, что Клэй сможет сыграть. Думаю, что он будет готов», – заявил главный тренер «воинов» .

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег