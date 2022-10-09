Кайри Ирвинг: «Готовлю для жены сам, пытаюсь выжить»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг рассказал, что сам готовит для своей жены после того, как она родила ему ребенка.
Журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд поинтересовался у игрока, зачем он это делает.
- Ты готовишь?
– Конечно!
- А какие блюда?
– Подожди-ка, а для чего тебе это?
- Я должен знать.
– Я что, разве не могу готовить?
- У тебя же есть повар.
– Да ладно тебе, я пытаюсь выжить.
Ранее Ирвинг заявил, что потерял более 100 миллионов долларов из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 в прошлом сезоне.
Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта
Комментарии