Кайри Ирвинг: «Готовлю для жены сам, пытаюсь выжить»

Разыгрывающий рассказал, что сам готовит для своей жены после того, как она родила ему ребенка.

Журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд поинтересовался у игрока, зачем он это делает.

- Ты готовишь?

– Конечно!

- А какие блюда?

– Подожди-ка, а для чего тебе это?

- Я должен знать.

– Я что, разве не могу готовить?

- У тебя же есть повар.

– Да ладно тебе, я пытаюсь выжить.

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