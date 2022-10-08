«Позаботься о своей чертовой почке, прежде чем думать обо мне». Кеньон Мартин рассказал о стычке с Алонзо Моурнингом на тренировке

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин рассказал о стычке с на одной из тренировок «Нетс» в сезоне-2003/04.

Моурнингу не понравилось, что Мартин и веселились во время упражнения.

«Ты не можешь называть себя лидером этой команды, если постоянно ноешь: «Моя лодыжка, моя лодыжка», – предположительно сказал Моурнинг Мартину.

«Я ответил ему буквально следующее: «Тебе нужно позаботиться о своей чертовой почке, прежде чем думать обо мне». Ему это не слишком нравилось», – признался Мартин.

У Моурнинга диагностировали серьезное заболевание почек вскоре после завоевания золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

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