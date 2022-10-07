Кевин Дюрэнт – о матче с «Хит»: «Мне ничего не понравилось в нашей игре»
Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт признался, что не может выявить никаких положительных моментов в игре команды в предсезонном матче с «Хит» (80:109).
«Мне ничего не понравилось в нашей игре... Мне понравилось лишь то, что никто из нас не получил травм», – заявил Дюрэнт.
Кевин набрал 22 очка при 8 из 12 с игры за 26 минут.
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