Яннис Адетокумбо назвал страны, где бы он хотел сыграть в предсезонке: «Я никогда не играл в Китае. Можно еще сыграть в Индии»

Звездный форвард назвал страны, где бы он хотел сыграть в следующий раз в рамках предсезонных матчей.

«Я уже играл в Лондоне, играл в Париже, сейчас впервые играю в Абу-Даби. Где бы я хотел сыграть? Надо подумать. Я никогда не играл в Китае. Может быть, в Шанхае или Пекине. Это был бы весело.

Можно еще сыграть где-нибудь в Индии, чтобы попытаться максимально расширить игру, сделать ее глобальной и охватить страны, в которых мы еще не были. Мне кажется, что много людей во всем мире любят баскетбол. Мы просто должны представить им , и таким образом мы увеличим количество болельщиков», – сказал Яннис.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?