Эргин Атаман: «Яннис сказал, что мечтает когда-нибудь сыграть в моей команде»

Главный тренер и сборной Турции Эргин Атаман рассказал о беседе со звездным форвардом Яннисом Адетокумбо накануне Евробаскета-2022.

«Когда мы приехали на турнир Акрополя в Афины со сборной, мы столкнулись с Яннисом Адетокумбо. Он подошел ко мне и сказал: «Тренер, вы показываете отличный баскетбол. Я очень ценю вашу команду и вас. Я мечтаю когда-нибудь сыграть в вашей команде». Я ответил: «Я жду. Наша дверь будет открыта для и других игроков, которые сюда придут».

Приятно, что игроки хотят выступать за мою команду. Мы хорошо поговорили с Яннисом. Я сказал, что буду ждать его. Буду рад увидеть его в своей команде. Не знаю, когда это произойдет. Думаю, я буду тренировать Янниса, когда он вернется из , – сказал Атаман.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?