Желько Обрадович – о неудачном выступлении Дончича, Янниса и Йокича на Евробаскете-2022: «Баскетбол – командная игра»

Главный тренер Желько Обрадович высказался о неудачном выступлении на Евробаскете-2022 трех главных звезд турнира – , и Николы Йокича.

«Знаете, мы говорим о трех главных баскетболистах, которые доминируют в НБА в последнее время. Они крутые игроки. Замечательно, что у меня была возможность увидеть их вживую на матче Сербии и Греции в Белграде на квалификации чемпионата мира. С одно стороны – Яннис Адетокумбо, с другой – .

Однако баскетбол – командная игра, один в поле не воин. Так что нельзя никого выделять, выигрывает или проигрывает всегда команда. Иногда бывает, что есть сильная команда, которая показывает отличный баскетбол, а чемпионом становится другая команда. Это часть игры, как в случае с Испанией.

Да, Дончич, Яннис и Йокич не показали лучшей игры. Они лидеры, с них особый спрос. Но все-таки, команда превыше отдельных личностей», – сказал самый титулованный тренер Европы.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?