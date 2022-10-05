Яннис Адетокумбо – о зарплате в НБА: «Это как поселить парня с улицы в огромный дом»

Форвард рассказал, как на него повлиял крупный заработок в .

«Не думаю, что когда-либо говорил это кому-то: переход был настолько быстрым, что мой менталитет совсем не изменился. В то время меня никто не знал. Не было людей, который говорили бы: «Ты будешь в НБА через два-три года».

Это как взять парня с улицы, а затем внезапно поселить его в доме площадью 20 000 квадратных футов. Он не будет чувствовать себя бездомным, потому что у него есть крыша над головой и все такое, но его привычки и мышление останутся прежними», – признался Адетокумбо.

В сезоне-2022/23 зарплата звездного баскетболиста составит 42,5 миллиона долларов.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой