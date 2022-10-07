Яннис Адетокумбо: «В 2045 году все баскетболисты будут выглядеть как Вембаньяма»

Звездный форвард «Бакс» считает, что 18-летний французский бигмен являет собой прототип баскетболиста будущего.

«Я имел возможность наблюдать за игрой Виктора еще в 2021-м, год назад. Мой младший брат Костас выступал за «Виллербан», они были одноклубниками. И могу сказать, что он невероятен. Мне кажется, в 2045 году все баскетболисты будут выглядеть как Вембаньяма.

У него шикарные умения, он бросает, отлично двигается, очень быстр для своих габаритов, блокирует броски, может приносить пользу в защите. Невероятный игрок», – сказал Адетокумбо.

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