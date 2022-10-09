ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Уникахой», «Барселона» встретится с «Фуэнлабрадой» и другие матчи
В воскресенье, 9 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» сыграет в гостях с «Уникахой», «Барселона» встретится на выезде с «Фуэнлабрадой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 9 октября, 13.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 20.15, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Положение команд: Тенерифе – 2-0, Реал – 2-0, Валенсия – 2-0, Бильбао – 2-0, Бреоган– 2-1, Гран-Канария – 2-1, Обрадойро – 2-1, Барселона – 1-1, Баскония – 1-1, Мурсия – 1-1, Гранада – 1-1, Уникаха – 1-1, Манреса – 1-2, Бетис – 1-2, Ховентуд – 1-2, Фуэнлабрада – 0-2, Сарагоса – 0-3, Жирона – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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