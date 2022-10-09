ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Уникахой», «Барселона» встретится с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

В воскресенье, 9 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

сыграет в гостях с «Уникахой», встретится на выезде с «Фуэнлабрадой».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Гранада Дата проведения 9 октября, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 2-0, Реал – 2-0, – 2-0, Бильбао – 2-0, Бреоган– 2-1, Гран-Канария – 2-1, Обрадойро – 2-1, Барселона – 1-1, – 1-1, Мурсия – 1-1, Гранада – 1-1, – 1-1, – 1-2, – 1-2, Ховентуд – 1-2, Фуэнлабрада – 0-2, – 0-3, Жирона – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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