«Бешикташ» подписал Мэтта Муни

Разыгрывающий Мэтт Муни (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в турецком .

Американский баскетболист начинал нынешний сезон в немецком «Хемнице», но клуб расторг соглашение после того, как не прошел квалификационный раунд чемпионов.

В прошлом сезоне Муни пробовал закрепиться в , но принял участие только в одном матче за .

В январе он перешел в «Уникаху», где набирал 6,9 очка и 2,2 передачи в среднем за матч.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?