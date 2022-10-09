«Бешикташ» подписал Мэтта Муни
Разыгрывающий Мэтт Муни (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».
Американский баскетболист начинал нынешний сезон в немецком «Хемнице», но клуб расторг соглашение после того, как не прошел квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне Муни пробовал закрепиться в НБА, но принял участие только в одном матче за «Нью-Йорк».
В январе он перешел в «Уникаху», где набирал 6,9 очка и 2,2 передачи в среднем за матч.
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