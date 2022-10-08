ACB. «Гран-Канария» – «Сарагоса», «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи

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В субботу, 8 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Гран-Канария» примет «Сарагосу», «Ховентуд» дома сыграет с «Бреоганом».

ACB

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Жирона
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Бетис – Манреса
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча

Ховентуд – Бреоган
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Гран-Канария – Сарагоса
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 2-0, Бреоган– 2-0, Реал – 2-0, Валенсия – 2-0, Бильбао – 2-0, Барселона – 1-1, Баскония – 1-1, Гран-Канария – 1-1, Обрадойро – 1-1, Мурсия – 1-1, Манреса – 1-1, Гранада – 1-1, Уникаха – 1-1, Фуэнлабрада – 0-2, Бетис – 0-2, Ховентуд – 0-2, Сарагоса – 0-2, Жирона – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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