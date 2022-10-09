Джордан Пул имеет приоритет перед Дрэймондом Грином для «Уорриорз»

По информации журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, 23-летний защитник имеет приоритет перед опытным форвардом (32 года) для руководства клуба.

«Я не думаю, что «Уорриорз» легко обменяли бы Грина прямо сейчас, учитывая инцидент. Они попытаются сохранить обоих. Пул, очевидно, является приоритетом.

Дрэймонд и даже косо смотрели на Пула, но это неудивительно, поскольку он обошел их обоих с точки зрения ценности для команды», – пишет Пинкус.

В среду во время тренировки Грин ударил Пула кулаком по лицу. Согласно сообщению TMZ, ситуация обострилась, когда Пул сказал: «Ты знаешь, что происходит, Дрэймонд», – по-видимому, намекая на то, что он получил от «Уорриорз» предложение о продлении контракта, а Грин нет. После этого Грин набросился на Пула, якобы ответив: «Нет, я не знаю. А что происходит?»

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