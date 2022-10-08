Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз» на неопределенный срок. Он ударил одноклубника по лицу на тренировке

Фовард «Голден Стэйт» сообщил, что покинет расположение команды на неопределенный срок после драки с на тренировке.

В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Комментируя происшествие, Грин признался, что осознает вину перед «Уорриорз» и Пулом. Также форвард отметил, что даст команде время и проведет работу наедине с самим собой.

«Я извинился за это перед командой и Джорданом. Моя задача – восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил большую ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Хочу все исправить и немедленно приступить к работе, которая потребуется для этого», – заявил Грин.

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