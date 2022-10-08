Дрэймонд Грин назвал Джордана Пула «сучкой» перед ударом в лицо (TMZ)

Портал TMZ Sports сообщил подробности инцидента, который произошел на тренировке «Голден Стэйт» между и .

Издание отмечает, что Пул постоянно жаловался на фолы во время двусторонней игры, поэтому Грин неоднократно назвал его «сучкой».

Ситуация обострилась, когда Пул якобы сказал: «Ты знаешь, что происходит, Дрэймонд», – по-видимому, намекая на ситуацию с продлением контракта. После этого Грин набросился на Пула, якобы ответив: «Нет, я не знаю. А что происходит?»

На выложенном в пятницу видеоолике видно, как Грин подходит к партнеру по команде вплотную, тот отталкивает Дрэймонда от себя, и форвард наносит Пулу удар кулаком в челюсть. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

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