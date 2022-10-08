Дрэймонд Грин: «Извинился перед «Уорриорз» и Джорданом Пулом, я допустил большую ошибку, хочу все исправить»

Форвард «Голден Стэйт» прокомментировал стычку с Джорданом Пулом.

«Я был неправ в своих действиях, которые имели место в среду. Я извинился за это перед командой и Джорданом. Если бы моя мать увидела этот ролик, я знаю, как бы она себя чувствовала. Прошу прощения перед его матерью и отцом, его семьей и друзьями, которые заботятся о нем.

Не думаю, что братство исчезло. Да, иногда оно распадается. Важно, чтобы я проделал работу и снова собрал его вместе. Я не лезу в чужие карманы. Текущие переговоры по контракту не имеют абсолютно никакого отношения к ситуации.

Моя задача – восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил большую ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Хочу все исправить и немедленно приступить к работе, которая потребуется для этого», – заявил Грин.

Также форвард отметил, что собирается отстраниться от команды на неопределенное время, чтобы провести работу над собой.

В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

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