Эксперт Ник Райт: «Дрэймонд Грин, почему ты молчишь?»

Эксперт Fox Sports Ник Райт упрекнул форварда «Голден Стэйт» в том, что тот не торопится комментировать инцидент с одноклубником Джорданом Пулом.

Грин коротко высказался по поводу драки в новом подкасте, но тот был записан еще до появления в сети жесткого видео с нападением ветерана на 23-летнего игрока.

«Дрэймонд Грин, почему ты молчишь? Я видел, что вышел выпуск подкаста, но он был записан несколько дней назад с Патриком Беверли. Где твит, где видео, где заявление? Где те самые новые медиа, когда Стефу Карри приходится высказываться, Бобу Майерсу приходится высказываться, Стиву Керру приходится высказываться?

Когда кто-то лажает, то ты сразу же оказываешься возле микрофона. Весь мир видел, как ты ударил в лицо, и ты не можешь выложить даже твит?» – произнес Райт.

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