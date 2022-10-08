Дрэймонд Грин выложил видео с концерта Мэри Джей Блайдж

Форвард «Уорриорз» репостнул видео жены с их совместного похода на концерт певицы Мэри Джей Блайдж.

Грин в среду набросился на одноклубника , видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Дрэймонд пока не выражал четкую позицию по данному вопросу, ограничившись общим высказыванием в подкасте.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег