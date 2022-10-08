Дрэймонд Грин выложил видео с концерта Мэри Джей Блайдж

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА видео Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин репостнул видео жены с их совместного похода на концерт певицы Мэри Джей Блайдж.

Грин в среду набросился на одноклубника Джордана Пула, видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА. 

Дрэймонд пока не выражал четкую позицию по данному вопросу, ограничившись общим высказыванием в подкасте.

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