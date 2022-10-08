Дрэймонд Грин выложил видео с концерта Мэри Джей Блайдж
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин репостнул видео жены с их совместного похода на концерт певицы Мэри Джей Блайдж.
Грин в среду набросился на одноклубника Джордана Пула, видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.
Дрэймонд пока не выражал четкую позицию по данному вопросу, ограничившись общим высказыванием в подкасте.
Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег
Комментарии