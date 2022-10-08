Джей Ар Смит – о конфликте в «Уорриорз»: «Фол на тренировке – не повод для драки. Это недопустимо»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит высказался на тему драки между игроками «Голден Стэйт» и .

«Это недопустимо! Из-за фола на тренировке… о нет, это не повод для драки.

А еще все говорят, что это должно было остаться внутри клуба. Очень странно! Все злятся на человека за то, что он это выложил, хм, но когда полицейские избивают заключенных в тюрьме, нам ведь нужна вся информация! В этом есть противоречие, надо либо одно, либо другое», – написал Смит в твиттере.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег