Джей Ар Смит – о конфликте в «Уорриорз»: «Фол на тренировке – не повод для драки. Это недопустимо»

Теги Джей Ар Смит Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит высказался на тему драки между игроками «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

«Это недопустимо! Из-за фола на тренировке… о нет, это не повод для драки.

А еще все говорят, что это должно было остаться внутри клуба. Очень странно! Все злятся на человека за то, что он это выложил, хм, но когда полицейские избивают заключенных в тюрьме, нам ведь нужна вся информация! В этом есть противоречие, надо либо одно, либо другое», – написал Смит в твиттере.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег

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