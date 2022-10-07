Малкольм Дилэйни: «Не ведите себя так, будто никогда не видели, как партнеры по команде дерутся, а в следующем матче снова смеются, как будто ничего не произошло»
Бывший защитник «Локомотива-Кубань» Малкольм Дилэйни удивлен реакции баскетболистов на видео драки между игроками «Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом на тренировке.
«Вы стали профессиональными спортсменами и ведете себя так, будто никогда не видели, как партнеры по команде дерутся, а в следующем матче снова смеются, как будто ничего не произошло.
Хватит позволять социальным сетям превращать вас в «новые медиа», – написал американец на своей странице в Twitter.
Контракты и платежные ведомости НБА
Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег
Комментарии