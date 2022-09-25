Стив Керр: «Андре Игудала все еще может играть. Он показал это в прошлом сезоне»

Главный тренер заявил, что 39-летний форвард в новом сезоне будет не только выполнять роль наставника для молодых игроков, но и выступать, когда сможет.

«Я думаю, что будет как в прошлом сезоне. Когда Андре будет в хорошей физической форме и сможет играть, тогда он будет играть. Он все еще может играть. Он показал это в прошлом сезоне.

При этом, он в том возрасте, когда не сможет принять участие во всех 82 матчах, мы это понимаем. Он планировал завершить карьеру, но в последний момент решил остаться. Его присутствие много значит для нас. У нас много молодых парней, и чем больше у них будет наставников и тренеров, тем лучше», – сказал Керр.