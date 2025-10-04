  • Спортс
  • «Ему 62, а он все еще хорош». Виктор Вембаньяма рассказал об опыте работы с Хакимом Оладжувоном и Кевином Гарнеттом


«Ему 62, а он все еще хорош». Виктор Вембаньяма рассказал об опыте работы с Хакимом Оладжувоном и Кевином Гарнеттом

Вембаньяма благодарен двум бывшим MVP за помощь.

О Хакиме Оладжувоне

«Ему 62, а он все еще хорош. Это было невероятно, потому что все ощущалось естественно – его советы, а их было много, я впитывал каждый день, а ведь мы провели вместе всего несколько дней.

Было похоже, что Хаким получает удовольствие, обучая меня. Я бы точно с огромным желанием снова поехал позаниматься с ним».

О Кевине Гарнетте

«У него очень уникальный взгляд на взаимоотношения – как лидера, с товарищами по команде и соперниками, даже с судьями.

Я считаю, он очень умный в эмоциональном плане. У него есть эта энергия, но он знает, как ее направлять и использовать с наибольшей пользой».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Сан-Антонио»
logoВиктор Вембаньяма
logoКевин Гарнетт
logoСан-Антонио
logoНБА
logoХаким Оладжувон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
