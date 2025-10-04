«Ему 62, а он все еще хорош». Виктор Вембаньяма рассказал об опыте работы с Хакимом Оладжувоном и Кевином Гарнеттом
Вембаньяма благодарен двум бывшим MVP за помощь.
О Хакиме Оладжувоне
«Ему 62, а он все еще хорош. Это было невероятно, потому что все ощущалось естественно – его советы, а их было много, я впитывал каждый день, а ведь мы провели вместе всего несколько дней.
Было похоже, что Хаким получает удовольствие, обучая меня. Я бы точно с огромным желанием снова поехал позаниматься с ним».
О Кевине Гарнетте
«У него очень уникальный взгляд на взаимоотношения – как лидера, с товарищами по команде и соперниками, даже с судьями.
Я считаю, он очень умный в эмоциональном плане. У него есть эта энергия, но он знает, как ее направлять и использовать с наибольшей пользой».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Сан-Антонио»
