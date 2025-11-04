Расселл Уэстбрук тепло поприветствовал и обнялся с Николой Йокичем перед матчем с «Денвером»

Бывшие партнеры по команде остались в дружеских отношениях.

Уэстбрук, который покинул «Денвер » и перешел в «Сакраменто » в это межсезонье, был рад увидеться с бывшими товарищами по команде.

Он обнялся и пообщался с игроками «Наггетс» Николой Йокичем и Джамалом Мюррэем .

«Денвер» показал трибью-видео в честь Уэстбрука , MVP-2017 набрал 26 очков в матче против бывшей команды, но «Кингс» уступили (124:130).