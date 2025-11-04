Расселл Уэстбрук тепло поприветствовал и обнялся с Николой Йокичем перед матчем с «Денвером»
Бывшие партнеры по команде остались в дружеских отношениях.
Уэстбрук, который покинул «Денвер» и перешел в «Сакраменто» в это межсезонье, был рад увидеться с бывшими товарищами по команде.
Он обнялся и пообщался с игроками «Наггетс» Николой Йокичем и Джамалом Мюррэем.
«Денвер» показал трибью-видео в честь Уэстбрука, MVP-2017 набрал 26 очков в матче против бывшей команды, но «Кингс» уступили (124:130).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
