Расселл Уэстбрук тепло поприветствовал и обнялся с Николой Йокичем перед матчем с «Денвером»

Бывшие партнеры по команде остались в дружеских отношениях.

Уэстбрук, который покинул «Денвер» и перешел в «Сакраменто» в это межсезонье, был рад увидеться с бывшими товарищами по команде.

Он обнялся и пообщался с игроками «Наггетс» Николой Йокичем и Джамалом Мюррэем.

«Денвер» показал трибью-видео в честь Уэстбрука, MVP-2017 набрал 26 очков в матче против бывшей команды, но «Кингс» уступили (124:130).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
