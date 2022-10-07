Стефен Карри – об изменившемся поведении Пула: «Полная чушь»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил потасовку с одноклубником Джорданом Пулом во время тренировки, во время которой ударил 23-летнего защитника.
Как сообщил инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, баскетболисты «Уорриорз» якобы заметили изменения в поведении Пула в недавно открывшемся тренировочном лагере на фоне переговоров о крупном продлении контракта.
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на слух.
«Это полная чушь.
К Джордану никаких вопросов, он очень хорош. Нет ничего такого, что провоцировало и оправдывало бы вчерашнюю ситуацию. Мне хотелось бы четко прояснить это.
Мы также не думаем, что это негативно скажется на нашем сезоне. Что касается Дрэймонда, то это часть его», – сказал Карри.
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