Стефен Карри – об изменившемся поведении Пула: «Полная чушь»

Форвард «Уорриорз» устроил потасовку с одноклубником во время тренировки, во время которой ударил 23-летнего защитника.

Как сообщил инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, баскетболисты «Уорриорз» якобы заметили изменения в поведении Пула в недавно открывшемся тренировочном лагере на фоне переговоров о крупном продлении контракта.

Лидер «Голден Стэйт» отреагировал на слух.

«Это полная чушь.

К Джордану никаких вопросов, он очень хорош. Нет ничего такого, что провоцировало и оправдывало бы вчерашнюю ситуацию. Мне хотелось бы четко прояснить это.

Мы также не думаем, что это негативно скажется на нашем сезоне. Что касается Дрэймонда, то это часть его», – сказал Карри.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег