Дрэймонд Грин: «Мне сложно играть против таких жалких ублюдков, как «Кингз» или «Оклахома»

Форвард «Голден Стэйт» в шоу «Uninterrupted: The Shop» признался, что ненавидит играть против слабых команд, потому что ему трудно мотивировать себя.

«Я всегда мотивирован играть против лучших, таких как Леброн Джеймс или Яннис Адетокумбо. Я живу ради таких матчей.

Мне сложно играть против таких жалких ублюдков, как «Кингз» или нынешняя «Оклахома». Надеюсь, что «Кингз» прибавят в этом сезоне. Как мне мотивировать себя во вторничных матчах против слабаков, если я провел столько важных матчей?» – сказал Грин.

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