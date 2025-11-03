Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы

Молодой игрок «Блэйзерс» травмировал ногу.

В матче против «Денвера» Блейк Уэсли повредил правую стопу. Проведенное обследование показало перелом основания пятой плюсневой кости.

Сроки возвращения баскетболиста будут определены позднее.

22-летний защитник принял участие во всех 6 матчах «Блэйзерс» текущего сезона, набирая в среднем 6 очков, 2,3 подбора и 3,2 передачи за 16,3 минуты на паркете.