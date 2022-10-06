Роберт Уильямс передвигается при помощи костыля

Обозреватель The Athletic Джаред Вайс поделился новой информацией о центровом , который перенес операцию на левом колене.

По словам журналиста, Уильямс вернется в строй не раньше, чем через два месяца. Игрок передвигается при помощи одного костыля, который использует как трость, чтобы не нагружать колено.

Вайс отмечает, что «Селтикс» не будут спешить с возвращением Уильямса в строй, поскольку повторная травма станет угрозой для его карьеры.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры.

В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился. Однако в сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес операцию и пропустит 8-12 недель.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри