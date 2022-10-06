Роберт Уильямс передвигается при помощи костыля
Обозреватель The Athletic Джаред Вайс поделился новой информацией о центровом «Бостона» Роберте Уильямсе, который перенес операцию на левом колене.
По словам журналиста, Уильямс вернется в строй не раньше, чем через два месяца. Игрок передвигается при помощи одного костыля, который использует как трость, чтобы не нагружать колено.
Вайс отмечает, что «Селтикс» не будут спешить с возвращением Уильямса в строй, поскольку повторная травма станет угрозой для его карьеры.
В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры.
В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился. Однако в сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес операцию и пропустит 8-12 недель.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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