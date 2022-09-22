«Бостон» не планирует подписывать центрового, несмотря на операцию у Роберта Уильямса

«Бостон» не планирует подписывать контракт ни с одним из опытных центровых, оставшихся на рынке свободных агентов, несмотря на операцию у Роберта Уильямса, сообщает репортер The Athletic Джей Кинг.
Ранее сообщалось, что клуб может рассмотреть возможность подписания Дуайта Ховарда и Ламаркуса Олдриджа в связи с травмой Уильямса.
Уильямсу предстоит операция на левом колене, на восстановление после которой потребуется от 4 до 6 недель. Ожидается, что центровой пропустит как минимум несколько первых недель регулярного чемпионата.
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