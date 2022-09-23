Роберт Уильямс перенес операцию и пропустит 8-12 недель

Центровой перенес операцию на левом колене и пропустит от 8 до 12 недель, инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что срок восстановления после операции составит 4-6 недель.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры. В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился.

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