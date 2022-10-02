Стивен Эй Смит: «Блэйк Гриффин остается техничным игроком»

Теги Бостон НБА Блэйк Гриффин Люк Корнет Роберт Уильямс Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Блэйк Гриффин поможет «Бостону» на позиции пятого номера.

«При росте 206 сантиметров он остается техничным игроком. Раньше он был мастером данков, прыгал через машины. Затем он перешел в «Детройт» и не ставил сверху два года», – заявил Смит.

В ближайшие недели «Селтикс» вынуждены обходиться без центровых Роберта Уильямса и Люка Корнета, которые восстанавливаются после травм.

«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные