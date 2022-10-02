Стивен Эй Смит: «Блэйк Гриффин остается техничным игроком»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что поможет «Бостону» на позиции пятого номера.

«При росте 206 сантиметров он остается техничным игроком. Раньше он был мастером данков, прыгал через машины. Затем он перешел в «Детройт» и не ставил сверху два года», – заявил Смит.

В ближайшие недели «Селтикс» вынуждены обходиться без центровых и , которые восстанавливаются после травм.

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