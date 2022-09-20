«Бостон» может подписать Дуайта Ховарда или Ламаркуса Олдриджа

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«Бостон» может рассмотреть возможность подписания контракта со свободными агентами Дуайтом Ховардом и Ламаркусом Олдриджем в связи с травмой Роберта Уильямса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, «Селтикс» проявляли небольшой интерес к этим центровым в межсезонье.

Уильямсу предстоит операция на левом колене, на восстановление после которой потребуется от 4 до 6 недель. Ожидается, что центровой пропустит как минимум несколько первых недель регулярного чемпионата.

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